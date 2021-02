Marina Hoermanseder hat einen Weg gefunden, mit ihrer Trauer umzugehen. Die Modeschöpferin macht gerade eine sehr schwere Zeit durch. Nach ihrem Auftritt als Gastjurorin bei Germany's next Topmodel brach ein übler Shitstorm über sie ein. Gleichzeitig muss die Österreicherin einen schmerzlichen Verlust verkraften: Ihre geliebte Hundedame Peanut ist vor wenigen Tagen verstorben. Doch Marina hat etwas gefunden, das ihr hilft, die Trauer um ihre vierbeinige Freundin zu bewältigen: Sie geht mit Peanuts Halsband Gassi.

Das zeigte die Designerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Obwohl sie sich schon vor einigen Tagen von Peanut verabschieden musste, hat sie die täglichen Spaziergänge offenbar beibehalten. Zu einem Clip, in dem Marina Peanuts Halsband in der Hand hält, schrieb sie: "Gassi gehen gibt mir Kraft". Dazu teilte sie ein Erdnuss-Emoji – also auf Englisch Peanut – und ein Regenbogen-Emoji.

Neben vielen Beileidsbekundungen zu ihrem Verlust musste Marina in den vergangenen Tagen aber auch einige fiese Kommentare von ihren Followern einstecken. Einige User nutzen nämlich auch ihre Abschieds-Posts für Peanut, um über den Auftritt der jungen Mutter als GNTM-Gastjurorin zu wettern. Vor allem Marinas Kritik an Kandidatin Anna-Maria Schimanski (21) sorgte für heftige Wutausbrüche bei einigen Zuschauern.

Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder und ihr Hund Peanut

Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Designerin

Anzeige

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de