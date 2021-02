Am 8. März ist es soweit: Love Island startet in eine neue Runde. Die Fans sind bereits gespannt darauf, die Kandidaten kennenzulernen, die bald in die luxuriöse Villa auf der Liebesinsel einziehen werden, um ihr Glück zu suchen. Durch die Show führen wird wieder Moderatorin Jana Ina Zarrella (44). Promiflash hat sie verraten, unter welchen Bedingungen ein solches Dating-Format in der aktuellen Lage überhaupt möglich ist.

"So eine große Produktion im Ausland während einer Pandemie zu realisieren, ist nicht einfach", erklärte Jana Ina im Gespräch mit Promiflash. Deswegen arbeitete das Team mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept, fuhr sie fort. Alle Kandidaten würden zwei Wochen in Quarantäne verbleiben, ehe die Dreharbeiten beginnen. Dabei würden sich die Teilnehmer allerdings noch nicht kennenlernen: Jeder sei für sich auf einem Zimmer. Währenddessen würden zahlreiche Tests durchgeführt. "Es ist eine große Verantwortung, daher bemühen wir uns, alles genau richtig zu machen", sagte sie abschließend.

Im vergangenen Jahr erlebten die Fans drei Wochen voller Liebe, Leid und Drama. Vor allem Henrik Stoltenberg und Aurelia Lamprecht sorgten mit ihrem emotionalen Liebes-Aus für besondere Momente. Es dürfen nun alle gespannt sein, was die kommende Staffel bereithält.

"Love Island"-Finale 2020

Die "Love Island"-Finalisten 2020

Aurelia und Henrik nach der Paarungszeremonie bei "Love Island"

