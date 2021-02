Umso schriller, desto besser – das könnte wohl das Motto von 6ix9ine (24) sein. Der Rapper, der auch unter dem Namen Tekashi69 Songs veröffentlicht, ist ohnehin für sein ungewöhnliches Äußeres bekannt. Etliche Tattoos – die meisten mit einer 69 als Motiv – zieren mittlerweile nicht nur seinen Körper, sondern auch sein Gesicht. Dazu kommen immer wieder kunterbunte Haare und Regenbogen-Grillz. Jetzt hat sich der Skandalmusiker nochmals mehr rausgeputzt: 6ix9ine zeigt sich mit deutlich mehr – und vor allem bunteren – Tattoos und einem zotteligen Bart.

Auf Instagram teilt Daniel Hernandez, wie 6ix9ine mit bürgerlichem Namen heißt, seit wenigen Tagen zwei Clips, in denen er nach einiger Zeit Online-Funkstille seine neuen Songs vorstellt. Die Musik rückt dabei bei vielen Fans allerdings schnell in den Hintergrund. In den Kommentaren diskutieren seine Follower nämlich vor allem seinen Look – insbesondere 6ix9ines neue Gesichtsbehaarung und seine neuen Tattoos. Zusätzlich zu seiner vorherigen Körperkunst ließ der 24-Jährige sich einige farbenfrohe Blumen und viele kunterbunte Muster auf die Brust, den Bauch, die Arme und sogar ins Gesicht stechen.

Dass 6ix9ine momentan mit seiner Optik für Schlagzeilen sorgt, dürfte für seine Fans eine willkommene Abwechslung sein. Immerhin machte der "Stoopid"-Interpret in der Vergangenheit schon durch ganz andere Sachen von sich reden. Im Frühling 2020 wurde er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Er saß eine Haftstrafe wegen illegalem Waffenbesitz, Drogenhandel und der Verwicklung in einen Auftragsmord ab.

ActionPress/MediaPunch Tekashi69 im Oktober 2018

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine im Februar 2021

Instagram / 6ix9ine_ Tekashi69, Musiker

