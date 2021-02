Yolanda Hadid Foster hat einen harten Kampf hinter sich. Während ihre Töchter Bella (24) und Gigi (25) die Laufstege der Welt eroberten, quälten den Real Housewives of Beverly Hills-Star kaum zu ertragende Schmerzen. Seit über zehn Jahren leidet sie bereits an Lymeborreliose, eine Infektionskrankheit, die das Nervensystem, die Haut und Gelenke angreift. Wie sehr die Krankheit die dreifache Mutter an ihre Grenzen gebracht hat, verriet sie nun.

In der britischen Ausgabe der Vogue gab die 57-Jährige ein ehrliches Interview und erinnerte sich an die schmerzhafte Zeit. Sie hatte mit starken Symptomen zu kämpfen. Dazu zählten unter anderem Gedächtnisverlust, Muskelschmerzen, Angstzustände und Schlaflosigkeit. "In vielen Nächten habe ich mir gewünscht zu sterben", erklärte Yolanda. "Wären meine Kinder nicht gewesen, würde ich heute wohl nicht mehr hier sitzen", erzählte sie weiter. Inzwischen sei die TV-Bekanntheit auf dem Weg der Besserung, doch heilbar sei die Krankheit nicht.

In ihrer Familie ist Yolanda nicht die Einzige, die unter Lymeborreliose leidet. Tochter Bella und Sohn Anwar (21) teilen das Schicksal ihrer Mutter. Insbesondere Bella hat während ihres Modeljobs immer wieder mit den Schmerzen zu kämpfen, doch ihre Familie ist ihr eine große Stütze.

SIPA PRESS Yolanda Hadid, Mutter von Model Gigi Hadid

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Hadid Foster mit ihren Kindern Gigi, Anwar und Bella, 2019

Getty Images Yolanda und Bella Hadid, Oktober 2016

