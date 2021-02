Das hat Sarah Harrison (29) wohl nicht kommen sehen! Mit ihren Followern teilt die Internetbekanntheit gerne ihren Alltag. Insbesondere, seit sie und ihr Mann Dominic (29) Ende des vergangenen Jahres samt ihrer beiden Töchter Mia (3) und Kyla nach Dubai ausgewandert sind. Seitdem halten die Social-Media-Stars ihre Community über ihr dortiges Leben auf dem Laufenden. So auch jetzt – doch dabei präsentierte die kleine Mia jetzt plötzlich ihren Mittelfinger.

In einer Instagram-Story filmte sich Sarah im Auto und berichtete vom anstehenden Tag der Familie. Während die Beauty erzählte, dass sie lediglich auf dem Weg zum Einkaufen und zum Spielplatz seien, war auch Töchterchen Mia auf dem Rücksitz des Wagens zu sehen und überraschte die Follower ihrer Mutter mit einer speziellen Geste. Stolz hielt die Dreijährige im Hintergrund ihren "Stinkefinger" in die Kamera und grinste frech. Bei ihrem Elternteil sorgte sie damit eher für Erheiterung. "Denkt euch nichts. Sie hat da ein Aua", erklärte die 29-Jährige lachend.

Im Video machten die beiden den Eindruck, als würden sie sich in ihrer neuen Heimat pudelwohl fühlen. Insbesondere Mia soll sich schnell in ihrer Umgebung eingefunden haben. So habe die Kleine inzwischen viele neue Freunde gefunden, wie Sarah berichtete.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Töchterchen Mia

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose Harrison im November 2020

