Erst vier Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter verrieten Topmodel Gigi Hadid (25) und One Direction-Star Zayn Malik (28), wie ihr Baby heißt – Khai. Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet zu deutsch "die Auserwählte". Nun sorgte die frischgebackene Mama jedoch auf Social Media für Verwirrung, indem sie ihren Nachwuchs in einem Kommentar völlig anders nannte. Es ist der süße Kosename ihres Töchterchens!

Eigentlich hatte die 25-Jährige nur auf den Post eines Freundes reagieren wollen. "Khaiba kann sich glücklich schätzen, eine Tante wie dich zu haben", schrieb sie via Instagram. Schnell nahmen Fans der Laufstegschönheit an, damit habe sie den vollständigen Namen ihres Kindes verraten. Doch Gigi reagierte schon kurz darauf. "Es ist bloß ein Spitzname", klärte sie via Twitter auf. Und noch dazu ein ziemlich Süßer! Auch "Khaiba" stammt aus dem Arabischen und bedeutet auf Deutsch "Überraschung".

Eine Überraschung war die Schwangerschaft der Beauty allemal – zumindest für ihre Fans! Nach ständigen On-off-Gerüchten um die Beziehung zwischen der Laufstegschönheit und dem Sänger sorgten die beiden schließlich für die Baby-Sensation des vergangenen Jahres.

