Diese Bedeutung steckt hinter dem Namen von Gigi Hadids (25) Tochter Khai! Im vergangenen April wurde erstmals darüber spekuliert, ob das Model und Zayn Malik (28) wohl ein Baby bekommen. Wenig später bestätigte die Beauty die frohe Botschaft dann. Obwohl ihr Kind bereits im September zur Welt kam, gab Gigi erst Ende Januar den Namen bekannt. Ihre Tochter heißt Khai. Doch was bedeutet der Name eigentlich?

Lange wurde darüber gerätselt, wie Gigi und Zayns Baby heißt. Unter anderem stand der Name Dorothea im Raum. Seit einigen Tagen ist das Geheimnis endlich gelüftet – und hinter Khai steckt eine ganz besondere Bedeutung. Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt "die Auserwählte". Ein arabischer Name dürfte keine allzu große Überraschung sein. Gigis Vater Mohamed (72) ist palästinensischer Herkunft, Zayns Vater Yaser ist britisch-pakistanisch.

Während die 25-Jährige sich in der Schwangerschaft mit Infos bedeckt gehalten hatte, plaudert sie nun immer häufiger über ihre anderen Umstände und gab sogar detaillierte Einblicke in die Hausgeburt. "Ich wusste, dass es der verrückteste Schmerz meines Lebens sein würde, aber man muss sich ihm hingeben", verriet sie etwa im Vogue-Interview.

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2018 in New York City

LRNYC / MEGA Gigi Hadid mit ihrem Baby in New York

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

