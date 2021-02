Kelly Rowland (40) genießt das Leben mit zwei Kindern in vollen Zügen! Erst vor Kurzem brachte die Sängerin ihren Sohn Noah Jon zur Welt. Es ist bereits der zweite Nachwuchs, den die Musikerin mit ihrem Ehemann Tim Weatherspoon hat – ihr ältester Spross Titan ist mittlerweile schon sechs Jahre alt. Aktuell genießen die vier ihr Familienglück und lernen sich kennen – für Kelly die schönste Zeit überhaupt!

Im Interview mit US Weekly sprach die "Hitman"-Interpretin über ihr Familienleben als zweifache Mutter. Mit ihren zwei Jungs sei sie unglaublich happy – und könne ihr Glück noch gar nicht richtig fassen. "Ich finde es immer noch unglaublich, dass ich so gesegnet bin", gestand die 40-Jährige. Und auch auf Instagram betonte die Beauty, wie glücklich sie ihre Kids machen würden: "So dankbar."

Kelly hatte die Schwangerschaft erst vor vier Monaten bekannt gegeben – allerdings mit einem sehr glamourösen Auftritt. Der Destiny's Child-Star war damals mit einer stark gewölbten Körpermitte auf dem Cover des Magazins Women's Health abgebildet gewesen.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowlands Söhne

Getty Images Kelly Rowland bei der Baby2Baby Gala

Getty Images Tim Witherspoon und Kelly Rowland bei der Baby2Baby Gala

