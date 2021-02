Dieser Tag ist gleich in doppelter Hinsicht ein ganz besonderer für sie! Am Sonntag war Valentinstag und natürlich ließen es sich zahlreiche Promis – national und international – nicht nehmen, ihren Liebsten im Netz süße Botschaften zu widmen. Eine von ihnen war Gigi Hadid (25)! Die Beauty erklärte in einem rührenden Post nicht nur ihrem Partner Zayn Malik (28) ihre Liebe – sie ist auch unheimlich dankbar dafür, ihren allerersten Valentinstag als kleine Familie zelebrieren zu dürfen.

Auf Instagram teilte das Model am Sonntag ein romantisches Paar-Foto. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme sind die zwei von zahlreichen Luftballons umgeben – während Gigi liebevoll den Kopf an den ihres Partners schmiegt, legt er ihr behutsam die Hand auf den Bauch. "Ich liebe dich, mein Valentine und ich liebe den kleinen Valentine, den wir für immer teilen dürfen", schreibt die 25-Jährige zu dem Schnappschuss und meint damit ihre wenige Monate alte Tochter Khai.

Auch wenn Gigi viel Wert auf ihre Privatsphäre legt, lässt sie ihre Fans hin und wieder an solchen Momenten wie diesen teilhaben – doch eines wird sie vorerst nicht mit ihrer Community teilen: das Gesicht ihres Mädchens. "Ich denke, sie [Gigi] will im Netz echt sein. Aber bis ihr Kind nicht selbst entscheiden kann, im Rampenlicht stehen zu wollen, werde sie sie nicht in diese Position bringen", verriet ihre Schwester Bella Hadid (24) in einem Vogue-Interview.

