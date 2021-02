Findet da bei Gigi Hadid (25) gerade ein Umdenken statt? Das Model und sein Partner Zayn Malik (28) begrüßten im September 2020 den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt: Töchterchen Khai. Nach der Geburt hatte es vier Monate gedauert, bis sie den Namen ihres Kindes preisgaben. Mittlerweile verraten die Neu-Eltern immer mehr Details ihres kleinen Wunders – etwa wie schmerzhaft die Entbindung für die Beauty war. Wird Gigi nun auch in naher Zukunft das Gesicht ihres Babys zeigen?

Im Gespräch mit der Vogue offenbarte sie, dass ihr und Zayn die Privatsphäre des Kindes sehr wichtig sei. Die 25-Jährige habe sich sogar von ihrer Freundin und der dreifachen Mutter, Blake Lively (33), diesbezüglich beraten lassen. Gigis Schwester Bella bestätigte daraufhin: "Ich denke, sie [Gigi] will im Netz echt sein. Aber bis ihr Kind nicht selbst entscheiden kann, im Rampenlicht stehen zu wollen, werde sie sie nicht in diese Position bringen." Demnach wolle die Freundin des einstigen One Direction-Sängers, dass Khai selbst die Wahl hat, ob sie irgendwann in der Öffentlichkeit stehen will oder nicht. Bis dahin müssen ihre Fans sich also gedulden.

Jedoch erzählte Gigi schon mal weitere Details der Geburt ihrer Tochter. So habe sie die Kleine zu Hause auf die Welt gebracht – und Zayn holte das Baby sogar. "Dann habe ich hochgeschaut und gesehen, dass er sie hält", verriet sie im Interview.

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid im September 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter im November 2020

SIPA PRESS / ActionPress Gigi Hadid und Zayn Malik auf der Fashion Week London, 2016

