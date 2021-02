Wie viel Kohle hat Joss Stone (33) heutzutage wohl vorzuweisen? 2003 wurde die Sängerin mit ihrem Album "The Soul Sessions" weltweit bekannt. Nur ein Jahr später begeisterte die Musikerin auch mit ihrer zweiten LP die Fans und landete auf Platz eins der britischen Charts. Kurz darauf wurde es in Sachen neuer Musik allerdings still um die Künstlerin. Ob Joss von ihren damaligen Einnahmen auch heute noch leben kann?

Und ob! Wie The Sun berichtete, verfügt Joss auch heute noch immer über ein beeindruckendes Vermögen – und das trotz 17-jähriger Hit-Pause. So wird mithilfe der Bilanz der Konten ihrer eigenen Firma Joss Ltd. deutlich sichtbar, dass die Britin im Jahr 2019 noch umgerechnet mehr als 106.000 Euro an Körperschaftssteuer abgeben musste. Und daraus kann man schließen, dass Joss in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 570.000 Euro eingenommen haben muss.

Ganz von der Bildfläche verschwand Joss in all den Jahren aber nicht. So war die 33-Jährige beispielsweise erst vor wenigen Tagen wieder im TV zu sehen. Der Grund: Joss gewann in ein Fritten-Kostüm gehüllt die britische Version von The Masked Singer. Doch auch fernab der Musik startet die "Stuck on You"-Interpretin durch – unter anderem mit einem eigenen Podcast und einer Kochserie via Facebook.

