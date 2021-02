Große Snack-Enthüllung mit Fritten! In Deutschland startet The Masked Singer demnächst in eine neue Runde – die UK-Version des Gesangsformats ist hingegen gerade zu Ende gegangen. Und das mit einem Paukenschlag: Denn am Ende stand eine in Zeitungspapier eingewickelte Portion Pommes mit einem roten Würstchen als Sieger des Abends fest. Und unter dem Kostüm steckte ein echter Star von Weltformat – nämlich Joss Stone (33)!

Unter den Zurufen des Rateteams und einiger Zuschauer – und mit etwas Mithilfe der Backstage-Crew – lüftete Joss den Helm ihres aufwendigen Kostüms. Zum Vorschein kam der strahlende blonde Lockenkopf des "You had me"-Stars – zur Verblüffung aller. Denn mit der 33-Jährigen hatte offenbar niemand gerechnet. "Ich glaube, mein Gang hat euch hinters Licht geführt", lachte Joss und machte ein paar watschelnde Tanzschritte. In der Show setzte sie sich unter anderem gegen den Singer-Songwriter Ne-Yo (41) durch, der als Dachs verkleidet war.

Die deutsche Staffel mit den maskierten Stars wird am kommenden Dienstag starten. Die Fans durften sich schon über die Präsentation der Kostüme freuen. Wer wird wohl unter den fantasievollen Verkleidungen stecken?

