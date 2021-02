Vergangene Woche wurde endlich enthüllt, wer diesmal die Profitänzer von Let's Dance sind – und dabei kam es zu der einen oder anderen Überraschung. Während unter anderem Massimo Sinató (40) und Erich Klann (33) in diesem Jahr nicht dabei sein werden, feiern in der 14. Staffel gleich zwei Tänzer ihr Comeback: Vadim Garbuzov (33) und Evgeny Vinokurov (30) sind zurück. Mit Promiflash plaudert Letzterer jetzt über seine Rückkehr aufs TV-Parkett.

"Ich freue mich sehr, wieder bei 'Let's Dance' dabei zu sein. Für mich ist 'Let's Dance' nicht einfach nur eine Show", schwärmt Evgeny im Interview mit Promiflash. Man habe während der Produktion unheimlich tolle und kreative Menschen um sich herum, die einen dazu motivieren würden, selbst das Beste aus sich herauszuholen. Doch wie kommt es eigentlich, dass der Tänzer nach einem Jahr Auszeit nun wieder zum Cast gehört? "Zum ersten Mal wurde ich im Oktober gefragt, ob ich Zeit und Lust habe, dabei zu sein. Ich habe natürlich Ja gesagt", gibt er preis.

Auch wenn Evgeny 2020 nicht für "Let's Dance" vor der Kamera stand, war er nicht untätig – im Gegenteil. "Ich habe mich um meine tänzerische Form gekümmert, da ich wieder in den Tanzsport zurückgekehrt bin. Ich habe sehr viel trainiert", erzählt der 30-Jährige weiter. Seine Partnerin und Freundin Nina Bezzubova sei ebenfalls Profitänzerin und habe keine Auszeit gehabt – und so habe das Paar bis zu fünf Stunden täglich gemeinsam trainiert. Zusätzlich habe er noch zwei Firmen gegründet und sei Hunde-Papa von zwei Französischen Bulldoggen geworden. "Also, ich hatte genug zu tun", schließt er grinsend ab.

TVNOW / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profi

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov beim Tanztraining in Köln, Juni 2019

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov mit seiner Freundin Nina Bezzubova

