Ende Februar heißt es für 14 tanzwütige Promis endlich wieder Let's Dance – und in diesem Jahr wird es eine Premiere geben: In Deutschland werden zum ersten Mal zwei Männer miteinander tanzen. Mit wem Nicolas Puschmann (29) das TV-Parkett unsicher machen wird, entscheidet sich erst in der großen Kennenlern-Show. Doch die Tänzerin Isabel Edvardsson (38) hätte da schon ein paar Vorschläge, mit wem der einstige Prince Charming eine gute Figur machen würde.

Im offiziellen "Let's Dance"-Podcast spricht die gebürtige Schwedin, die 2021 aufgrund ihrer Schwangerschaft pausieren wird, mit Gastgeber Martin Tietjen (35) über die kommende Staffel. Der Moderator möchte dabei von ihr wissen, welchen Coach sie gerne mit Nicolas auf der Tanzfläche sehen würde. "Ein erfahrener Tänzer wie Christian Polanc (42), der könnte sicherlich tolle Choreografien machen", hält sie fest. Wem sie diese besondere Herausforderung aber am meisten zutraut, ist Vadim Garbuzov (33). Der Tänzer trat 2011 bereits für die österreichische Version der Show mit einem Mann an und holte sich mit Alfons Haider (63) den vierten Platz.

"Er hat also schon Erfahrung in der Choreografie, denn da muss man aufpassen", erzählt Isabel weiter. Der Coach müsse darauf achten, dass die Performance nicht zu albern wird oder sich einer der Männer als Frau verstellt – und das traue sie vor allem den Profis mit jahrelanger "Let's Dance"-Erfahrung, wie Vadim sie mitbringt, zu. Aber auch ein anderer Faktor spiele eine wichtige Rolle: "Es muss auch von der Größe passen", erklärt die 38-Jährige abschließend.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Tänzerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Christian Polanc, "Let's Dance"-Profi

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov, Tänzer

