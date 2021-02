Cathy Hummels (33) schlägt zurück! Die Influencerin und Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels (32) musste in der Vergangenheit mit viel Kritik im Netz umgehen. In figurbetonten und knappen Outfits präsentiert sie stets ihre schlanke Figur, woraufhin sich einige Social-Media-User negativ über ihren Körper äußerten. Nun zeigte Cathy ein älteres Bild von sich, auf dem sie noch etwas mehr wog, um zugleich eine unmissverständliche Message an ihre Hater zu senden!

Auf Instagram postete die 33-Jährige einen Schnappschuss von vor drei Jahren im knappen Bikini und machte selbst auf ihre damals noch etwas üppigere Oberweite aufmerksam: "Ein Körperteil war dezent größer als jetzt", schrieb sie unter den Beitrag – gefolgt von einer klaren Ansage gegen ihre Kritiker im Internet: "Schönheit kommt in allen Formen und Größen. [...] Sch**ß darauf, was andere sagen. Mach dich selbst glücklich." Eins ist klar: Cathy strahlt auf ihren aktuellen Postings mindestens genauso sehr, wie auf ihrem Throwback-Pic!

Natürlich polarisierte sie mit der freizügigen Aufnahme und der gewählten Bildunterschrift, sodass ihre Follower wieder fleißig ihre Meinungen unter dem Bild abgaben. Einige User finden, dass sie mit ein paar mehr Kilos deutlich glücklicher wirke. Andere hingegen unterstützten schlichtweg ihr Statement: "Sehr schönes Foto! Und lass die Neider und Hasser einfach links liegen [...] ."

Instagram / cathyhummels Influencerin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Februar 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, 2021

