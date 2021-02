Zara McDermott enthüllt eine schlimme Erfahrung aus ihrer Jugend! Die Britin war 2018 durch ihre Teilnahme an Love Island bekannt geworden. Seitdem ist sie als Influencerin aktiv und zeigt sich total selbstbewusst im Netz. Doch so selbstsicher war die 24-Jährige nicht immer: Zara verriet nun, dass sie als Teenagerin wegen eines Nacktfoto gemobbt wurde – und daran dachte, sich das Leben zu nehmen.

In einem Interview mit The Times sprach die junge Frau über die schwere Zeit. So habe sie mit 14 Jahren einem Jungen ein Nacktbild geschickt, weil sie zu einer Clique dazugehören wollte. Dieser habe die Aufnahmen von ihr allerdings herumgeschickt und sie damit zum Gespött der Schule gemacht. Ihre Lehrer hätten sie daraufhin abfällig behandelt und später suspendiert. "Sie haben mich die ganze Zeit beschuldigt. Wissen sie nicht, was das mit einem jungen Mädchen macht?", fragte Zara. Nachdem auch noch die Polizei sie aufgesucht und ihr einen Vortrag über Kinderpornografie gehalten habe, habe sie sich so sehr geschämt, dass sie über Suizid nachgedacht habe: "Ich wollte nie wieder dorthin [Anm. d. Red.: zur Schule] zurückkehren!"

Doch dieser Nacktfoto-Vorfall war leider nicht der letzte in Zaras Leben: 2018 passierte ihr etwas Ähnliches, kurz bevor sie bei "Love Island" zu sehen war. Damals hatte sie ihrem Freund ein heißes Foto geschickt – dieser stellte es jedoch nach der Trennung online und leitete es ohne ihr Einverständnis an die Presse weiter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott, Realitystar

Getty Images Zara McDermott bei einem Event in London

Getty Images Zara McDermott 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de