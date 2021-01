Bei ihr scheint so langsam wieder Normalität einzukehren! Im vergangenen Jahr sorgte Lily James (31) wohl für einen der Skandale 2020. Sie wurde knutschend mit dem verheirateten Schauspieler Dominic West (51) in Italien erwischt. Seitdem hatte sich die "Cinderella"-Darstellerin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch mittlerweile geht sie wieder ihrem Job nach: Lily wurde vor wenigen Tagen am Set ihres neuen Films gesehen!

Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 31-Jährige bei den Dreharbeiten zum Romantikfilm "What's Love Got To Do With It" in London Anfang der Woche. Den Bildern nach zu urteilen, hat die Leinwandschönheit zusammen mit ihrem Co-Star Shazad Latif eine ziemlich gute Zeit am Set – denn vor allem Lily muss während des Drehs ziemlich oft lachen. Von dem Skandal merkt man der Britin jedenfalls nichts mehr an...

Doch wie geht es eigentlich Dominic West nach der Fremdknutsch-Affäre? Der 51-Jährige scheint aktuell ein paar Probleme in seiner Ehe zu haben. Für mehrere Wochen flog der Schauspieler vor Kurzem nach Afrika. "Er sagte mir, dass er für fünf Wochen weg ist und mir Bescheid geben wird, wenn er wieder da ist", bestätigte sein Agent gegenüber Daily Mail. Den genauen Grund für seine Reise ließ Dominic aber offen.

Instagram / lilyjamesofficial Lily James, Schauspielerin

Getty Images Lily James, Schauspielerin

MEGA Dominic West und seine Ehefrau Catherine FitzGerald

