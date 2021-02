Der deutsche Reporter Kai Ebel (56) ist ein Experte, wenn es um die Formel 1 geht – doch demnächst wagt er sich auf völlig neues Terrain: Er will ab dem 26. Februar im Rahmen der beliebten Tanzshow Let's Dance sein Talent auf dem Parkett unter Beweis stellen. Doch könnte dieses Projekt noch zu einer großen Herausforderung werden? Kai hat bisher noch keinerlei Erfahrung mit klassischen Tänzen!

"Ich kann keinerlei Tanzschritte. Ich fange auch gerade erst an, mich wirklich damit zu beschäftigen", stellte Kai in der MDR-Talkshow "Riverboat" klar und scherzte: "Einen Bump kriege ich vielleicht gerade noch hin, wo man sich die Hintern so zusammenknallt." Doch generell habe er mit klassischen Tänzen bislang noch keine Berührung gehabt.

Doch Kai wolle bei "Let's Dance" gar nicht unbedingt den ersten Platz belegen. "Es ist eine Unterhaltungsshow und kein sportlicher Wettkampf", erklärte er und betonte: "Deshalb gehe ich da nicht hin und bin voll fokussiert im Tunnel." Zwar wolle er auch nicht direkt nach der Kennenlernshow ausscheiden, doch Spaß stehe für ihn im Vordergrund.

Kai Ebel im Februar 2021

Kai Ebel, Formel-1-Experte

Kai Ebel, Formel-1-Experte

