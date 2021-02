Was für eine schöne Überraschung für Emily Ratajkowski (29)! Das Model ist zurzeit mit seinem ersten Nachwuchs schwanger. Die brünette Schönheit und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (33) teilten im Herbst 2020 mit, dass sie ein Kind erwarten. Seitdem hält vor allem die gebürtige Britin das Netz mit regelmäßigen Bauchupdates auf dem Laufenden. Doch jetzt teilte sie kein neues Foto ihrer Kugel, sondern einige Schnappschüsse einer Babyparty, mit der sie überrascht wurde.

In ihrer Instagram-Story ließ Emily ihre Follower an den Festlichkeiten, die ihre Freunde in NYC auf die Beine gestellt haben, teilhaben – zumindest virtuell. Die Feier zu Ehren der baldigen Mama fand in einem Restaurant mit den Namen Edwards statt. Die komplette Deko war komplett in Goldtönen gehalten und in der Mitte des Geschenketisches war ein riesengroßer Blumenstrauß zu sehen. "Ich kann es immer noch nicht fassen, was für eine wunderschöne Party meine Freunde für mich ausgerichtet haben", freute sich die 29-Jährige.

Emily hielt außerdem noch einen witzigen Moment fest, der nach dem Ende des Events passierte, als ihr Gatte versuchte, alle Geschenke im Auto zu verstauen. Das gelang Sebastian nämlich nicht auf Anhieb, da ihm die goldenen Luftballons einen Strich durch die Rechnung machten, weil sie nicht so recht in den Pkw passen wollten.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der "Uncut Gems"-Premiere im Dezember 2019

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Februar 2021

Getty Images Emily Ratajkowski bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica im Februar 2020

