Emily Ratajkowski (29) ist auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft angekommen! Das Model hatte erst im vergangenen Herbst bekannt gegeben, dass es gemeinsam mit Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) Nachwuchs erwartet. Seitdem Emily die freudige Botschaft öffentlich gemacht hatte, setzt sie ihre stetig wachsende Babykugel liebend gerne auffällig in Szene. Für den Geschmack ihrer Fans wohl noch zu selten, denn jetzt forderte ihre Community ein neues Pic, das die 29-Jährige auch prompt lieferte: Und nach der Größe ihrer Körpermitte zu urteilen, dürfte sie ihr Baby bald in die Arme schließen können!

Die Laufstegschönheit fragte ihre Follower diese Woche in ihrer Instagram-Story, von welchen persönlichen Dingen sie ein Foto posten solle. Die ließen sich nicht lange bitten und verlangten ein Pic von ihrem Babybauch. Gesagt, getan – auf dem Schnappschuss posiert Emily in einem hochgekrempelten Top und einer geöffneten Jeans und gewährt ihrer Fangemeinde so einen Blick auf ihre besondere Rundung. "Ich bin im dritten Trimester", verriet die gebürtige Londonerin dazu.

Aber nicht in allen Belangen wird Emily so offen sein wie mit ihrem Babybauch. Wenn ihr Kind erst mal auf der Welt ist, möchte sie beispielsweise das Geschlecht nicht bekannt geben. Im Interview mit Vogue verriet sie: "Wir antworten meist, dass wir das Geschlecht erst kennen, wenn unser Kind 18 Jahre alt ist." Mit ihrem genderneutralen Ansatz liegen sie und ihr Partner voll im Trend – etliche Promi-Mütter tun es ihnen gleich. "Mir gefällt die Idee, meinem Kind so wenige Geschlechterstereotype wie nur möglich aufzuzwingen", ergänzte sie überzeugt.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Instagram / emrata Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

