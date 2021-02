Ist dieser Let's Dance-Star schon jetzt der Fan-Liebling? Am 26. Februar startet die neue Staffel der Tanzshow. 14 Promi-Kandidaten werden dann wieder beweisen, was sie auf dem Parkett drauf haben und um den Titel "Dancing Star 2021" kämpfen. Im Vorfeld konnten die Zuschauer dank eines offiziellen Fotoshootings schon mal einen Blick auf die tanzwütigen Stars werfen – und ein Kandidat kam dabei besonders gut an: Rúrik Gíslason (32) begeisterte die Promiflash-Leser mit seinem "Let's Dance"-Pic!

Bei einer Promiflash-Umfrage überzeugte der Fußballer mit seinen offiziellen Promo-Fotos am meisten. 497 von insgesamt 1.843 Lesern, also 27 Prozent [Stand: 18.02.; 10:30 Uhr], konnte der Isländer also schon vor dem Start der Show in seinen Bann ziehen. Kein Wunder, immerhin stellt Rúrik auf den Schnappschüssen bereits unter Beweis, dass ihn offenbar das Tanzfieber gepackt hat. Aber nicht nur der Profikicker kommt gut an. Die GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde (26) ist dem 32-Jährigen mit 23,3 Prozent der abgegebenen Stimmen dicht auf den Fersen. Damit landen Rúrik und Valentina mit Abstand an der Spitze. Den dritten Platz auf dem Siegertreppchen sichert sich der Eurovision Song Contest-Star Ilse DeLange (43) mit gerade einmal acht Prozent, also 147 Stimmen.

Deutlich weniger Begeisterung rufen der Sportreporter Kai Ebel (56), der Boxer Simon Zachenhuber undder ehemalige Tagesschausprecher Jan Hofer (69) mit ihren Promo-Bildern hervor. Sie bekommen jeweils nicht einmal drei Prozent der Stimmen. Für Kim Riekenberg (26) stimmten sogar nur 20 Leser ab. Das Model landet damit auf dem letzten Platz.

ActionPress / Thomas Burg Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentina Pahde, "Let's Dance"-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Kim Riekenberg, "Let's Dance"-Kandidatin

