Da sind sie also, die 14 tanzwütigen Promis, die ab dem 26. Februar das Let's Dance-Parkett unsicher machen werden. Dass Senna Gammour (41), Rúrik Gíslason (32), Valentina Pahde (26) und Co. schon bald Vorjahressiegerin Lili Paul-Roncalli (22) den Titel "Dancing Queen" streitig machen wollen, ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Doch nun dürfen die Zuschauer endlich einen Blick auf die offiziellen Bilder der "Let's Dance"-Kandidaten 2021 werfen!

Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht RTL auch diesmal Bilder der Promis, die vor dem Staffelauftakt bei einem großen Fotoshooting entstanden sind. Diesmal wurden die Aufnahmen jedoch nicht wie sonst üblich vor einem Greenscreen geschossen, sondern in einer stilvollen und verspielten Kulisse. Das Set scheint auf jeden Fall Rúriks Geschmack getroffen zu haben. Der attraktive Isländer weiß nicht nur mit dem zur Verfügung gestellten Spiegel zu interagieren, er gibt auf einem Schnappschuss auch gleich mal ein paar erste Tanzmoves zum Besten. Während der Kicker für seine Schnappschüsse auf ein Jackett verzichtet, überzeugt Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (69) gewohnt ganz klassisch. Der ehemalige Prince Charming Nicolas Puschmann (29) und Schauspieler Erol Sander (52) haben sich ebenfalls in einen schicken Anzug inklusive Krawatte, beziehungsweise Fliege, geschmissen. Sänger Mickie Krause (50) posiert hingegen ganz cool mit Lederjacke – genauso wie Boxer Simon Zachenhuber (22) und Formel-1-Experte Kai Ebel (56), der mit seiner goldenen Jacke und den passenden Schuhen ein echter Hingucker ist.

Doch auch die Mädels wissen, wie sie sich von ihrer besten Seite zeigen. Während sich GZSZ-Star Valentina, Musikerin Senna und Model Kim Riekenberg (26) in hautengen, glitzernden Kleidern für Aufsehen sorgen, setzen Sängerin Vanessa Neigert (28), Moderatorin Lola Weippert (24) und Barack Obamas (59) Halbschwester Auma Obama (61) auf Farbe. Sing meinen Song-Star Ilse DeLange (43) mag es stattdessen farblich etwas schlichter, dennoch ist ihr schwarzer Look inklusive transparenter Bluse superelegant.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Auma Obama, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Simon Zachenhuber, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Lola Weippert, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

ActionPress / Thomas Burg Erol Sander, "Let's Dance"-Kandidat 2021

ActionPress / Thomas Burg Valentina Pahde, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

ActionPress / Thomas Burg Nicolas Puschmann, "Let's Dance"-Kandidat 2021

ActionPress / Thomas Burg Senna Gammour, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

ActionPress / Thomas Burg Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

ActionPress / Thomas Burg Vanessa Neigert, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

ActionPress / Thomas Burg Jan Hofer, "Let's Dance"-Kandidat 2021

ActionPress / Thomas Burg Kim Riekenberg, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

ActionPress / Thomas Burg Kai Ebel, "Let's Dance"-Kandidat 2021

ActionPress / Thomas Burg Ilse DeLange, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de