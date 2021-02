Shirin David (25) trauert um einen guten Freund! Am Mittwoch wurde bekannt, dass der deutsche Stylist Sascha Gaugel verstorben ist – mit nur 46 Jahren. Zahlreiche Wegbegleiter melden sich nun zu Wort und verabschieden sich von dem beliebten Modeschöpfer. So nun auch Shirin David, die immer wieder mit dem Wahl-Hamburger gearbeitet hatte: Die Musikerin widmet ihrem Freund jetzt rührende Worte im Netz.

Via Instagram teilte die ehemalige YouTuberin am Donnerstag mehrere Bilder und Videos, die sie in aufwendigen Kreationen von Gaugel zeigen: Bei der Bambi-Verleihung 2019, bei ihrer Release-Party zum Album "SUPERSIZE", dem Launch ihres Parfums und dem Musikvideo ihres Hits "Brillis" – für all diese großen Events hatte der Designer sie stets perfekt gestylt. "All diese wunderschönen Kleider von dir entworfen – ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin!", erinnerte sich die 25-Jährige.

In einem langen Statement richtete Shirin zudem noch einmal persönliche Worte direkt an den Verstorbenen: "Ich bin mir nicht sicher, wie viel eine Seele aushalten kann und dass du, Sascha, so früh von uns gegangen bist, erschüttert mich. Ich bin sprachlos. [...] Du hast mich strahlen lassen. Es ist nicht nur ein Verlust für deine Familie, sondern ein Verlust für die gesamte Branche!" Ihren Text schloss Shirin mit den Worten: "Ich werde dich sehr vermissen!"

Instagram / shirindavid Shirin David und Sascha Gaugel

Getty Images Shirin David beim Bambi 2019

Instagram / shirindavid Shirin David und Sascha Gaugel

