Meghan Trainors (27) Baby scheint ganz nach seiner Mama zu kommen. Vor ein paar Tagen war es so weit: Die Sängerin und ihr Mann Daryl Sabara (28) durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – einen Jungen. Ihm gaben die frischgebackenen Eltern den Namen Riley. Und auf diesem Schnappschuss sieht der Kleine schon jetzt aus wie die "All About That Bass"-Hitmacherin.

Die Neu-Mama postete das knuffige Foto von sich und ihrem Sohnemann auf Instagram. Darauf haben die zwei exakt den gleichen Gesichtsausdruck. Die Blondine und ihr Baby ziehen beide eine ulkige Schnute und sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich. Meghan gefällt die Aufnahme sogar so sehr, dass sie sie nicht nur im Netz teilen möchte. "Das ist mein neuer Handyhintergrund", verrät sie.

Doch nicht nur die 27-Jährige ist total entzückt von dem Bild – auch ihre Follower sind richtig aus dem Häuschen. "Oh, mein Gott, so süß", betont eine Nutzerin. Schauspielerin Jessalynn Siwa (46) schreibt sogar: "Diese zwei identischen Duck-Faces sind das Beste!"

