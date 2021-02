Meghan Trainor (27) scheint absolut vernarrt in ihren kleinen Sohnemann zu sein. Die Sängerin verkündete am Valentinstag: Sie ist vor ein paar Tagen zum ersten Mal Mama geworden. Die "All About That Bass"-Interpretin und ihr Mann Daryl Sabara (28) wurden stolze Eltern eines Jungen, dem sie den Namen Riley gaben. Nur einen Tag nach den Babynews teilte die Blondine nun ein weiteres Foto von ihrem Wonneproppen.

In ihrer Instagram-Story postete Meghan einen knuffigen Schnappschuss von sich und ihrem Söhnchen. Er liegt auf der Brust seiner Mama und sie guckt ihn ganz verliebt an. Dabei ist die Chartstürmerin völlig ungeschminkt und genießt offenbar einfach die Zeit zu zweit mit ihrem Baby. Sie lässt das Foto sogar einfach für sich sprechen und kommentiert es nicht weiter.

Dafür haben ihren Post, in dem sie bekannt gab, dass sie Riley auf der Welt begrüßen durfte, mittlerweile einige Promifreunde kommentiert. Danny Trejo (76), Alexa Vega (32) – zwei Ex-"Spy Kids"-Stars ihres Mannes – und auch Chloë Grace Moretz (24) beglückwünschten Meghan zu ihrem Babyglück. Letztere schrieb: "Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe euch beide so sehr."

Meghan Trainor auf einer Fashion Show in Hollywood im März 2020

Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der "Star Wars: The Rise of Skywalker"-Premiere 2019

Chloë Grace Moretz bei der "The Addams Family"-Premiere in L.A. im Oktober 2019

