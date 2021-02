Schauspieler Regé-Jean Page hat im vergangenen Dezember ein Millionenpublikum überzeugt. In der Serie Bridgerton spielt er den Duke of Hastings, Simon Basset, der eine Romanze mit Daphne Bridgerton eingeht. Dabei verzauberte er unzählige Fans vor den Bildschirmen – und zwar nicht nur durch seine schauspielerische Leistung. Laut einer Umfrage gilt der Darsteller bereits jetzt als einer der heißesten Netflix-Boys. Jetzt können sich seine Fans freuen, denn der 31-Jährige wird bald auch als Moderator zu sehen sein!

Am Valentinstag verkündete nun der Sender NBC via Twitter, dass der Schauspieler am 20. Februar die TV-Show Saturday Night Live moderieren wird. Neben ihm wird auch noch eine weitere Bekanntheit als Musikgast in der Sendung sein. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den Rapper Bad Bunny (26)! Während der Puerto Ricaner bereits des Öfteren in der Sendung zu sehen war, ist es für den Netflix-Hottie sein Debüt als Moderator.

Die Fans des "Bridgerton"-Darstellers sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, was sie erwartet. "Der Duke wird bei Saturday Night Live zu sehen sein! Also ich werde einschalten" und "Regé-Jean, was für eine ausgezeichnete Wahl!", lauteten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare von Zuschauern unter dem Beitrag der Bekanntmachung auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page bei einer BAFTA-Pre-Party, 2020

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Anzeige

Chelsea Lauren/REX/Shutterstock Regé-Jean Page, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de