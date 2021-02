Fitness-Influencer wollen nicht immer nur abnehmen – ganz im Gegenteil! Anfang des Jahres gab Pamela Reif (24), die deutsche Queen der Work-out-Videos zum Nacheifern, ein überraschendes Update zu ihrem durchtrainierten Body: Sie hat ganz bewusst ein paar Kilogramm zugenommen! Warum? Weil sie sich so gesünder und weiblicher fühle. Auch Pamelas Kollegin Lisa Del Piero (24) mag sich mit ein paar Pfunden mehr auf den Hüften und will deshalb wieder zunehmen.

Das Po-Wunder wiege aktuell 63 Kilo und war vergangenes Jahr noch bei rund 70 Kilo – diese Diskrepanz falle ihr besonders auf, wenn sie sich ihre Fotos von 2020 anschaut. "Wo ist mein Fleisch hin?", wundert sie sich in ihrer Instagram-Story. "Wenn ich die Bilder sehe, würde ich am liebsten einfach ne Pizza verdrücken. Will unbedingt wieder aufbauen." Lisa würde sich immer viel wohler fühlen, wenn sie mehr drauf hat. "Ich finde, das passt einfach besser zu mir."

Das heißt aber nicht, dass Lisa aktuell unzufrieden mit sich wäre: "Versteht mich nicht falsch, ich mag meine jetzige Form auch sehr, ist halt definierter. Aber ich persönlich mag es ja, etwas weicher und massiger auszusehen." Doch wie kam es dann dazu, dass bei ihr die Pfunde gepurzelt sind? "Habe die letzten Wochen irgendwie viel zu wenig gegessen und ich nehme dann sofort ab", erklärt die Beauty. Das alles auf gesundem Wege wieder zuzunehmen, würde ihr nun schwerfallen.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, 2021

