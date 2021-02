Die Fußballschuhe hat er erst kürzlich weggepackt – nun schlüpft Rúrik Gíslason (32) in die Tanzschuhe! Der isländische Fußballspieler ist Teil der Let's Dance-Crew und sorgte mit seiner Teilnahme bereits vor dem offiziellen Staffel-Auftakt am 26. Februar für Schnappatmung. Zahlreiche Zuschauer finden nämlich, dass der Kicker ein ziemliches Sahneschnittchen ist. Doch bei "Let's Dance" geht es ja nicht ums Aussehen, sondern ums Tanzen – ob Rúrik da wohl mit seiner Konkurrenz mithalten kann?

Rúrik wurde 1988 in Reykjavík geboren und gehört zu den bedeutsamsten Fußballern der isländischen Geschichte. Seine Karriere startete er als Jugendlicher bei dem Verein HK Kópavogur – nach wenigen Monaten wechselte er zur Nachwuchsmannschaft des belgischen Clubs RSC Anderlecht, um kurz darauf nach Kópavogur zurückzukehren. Damit war seine Suche nach dem perfekten Verein aber noch nicht zu Ende. Der 1,84 Meter große Stürmer wechselte zum englischen Club Charlton Athletic, wo er allerdings auch nicht lange verweilte. In Dänemark nahm seine Profikarriere dann endlich richtig Fahrt auf – mit dem FC Kopenhagen wurde er 2013 dänischer Meister. Die meisten kennen Rúrik, der zeitweise auch in der Bundesliga eingesetzt wurde, aber wohl seit der WM 2018 in Russland. Das Netz war verrückt nach dem schnuckeligen Isländer, der plötzlich als schönster Fußballer der Welt gehandelt wurde und mal eben die Eine-Million-Follower-Marke bei Instagram knackte.

Doch kann sich der 32-Jährige, der seine Profi-Karriere kürzlich beendete, jetzt wirklich als bester Tänzer Deutschlands einen Namen machen? Mal abwarten, denn wie er Promiflash gesteht, bringt er kaum Tanz-Erfahrung mit. "Mein Bruder und meine Schwester haben Latein- und Standardtänze gelernt als sie jünger waren und ich habe ihnen dabei immer zugesehen. Also kenne ich die Namen der Tänze und weiß, was sie bedeuten, aber ich habe nie selbst getanzt", erklärt Rúrik, der sich mit Work-outs und einer gesunden Ernährung auf die Show vorbereitet. "Ich habe Respekt vor allen Tänzen: Ich glaube aber, dass Jive besonders viel Spaß macht."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNow.

TVNOW / Moritz Maibaum / Topas International Group Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Getty Images Rúrik Gíslason, WM 2018

ActionPress / Thomas Burg Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

