Neil Patrick Harris (47) kann nun aufatmen! Der Schauspieler und sein Ehemann David Burtka (45) haben zwei niedliche Kids: Die Zwillinge Harper (10) und Gideon (10). Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage durften die zwei seit März 2020 nicht mehr die Schulbank drücken – sondern mussten fleißig zu Hause lernen. Das hat nun ein Ende, denn die Schulen in den USA haben wieder geöffnet. Neil konnte seine Freude darüber kaum zurückhalten!

Gegenüber der Gastgeberin der The Ellen DeGeneres (63) Show platzte es aus dem How I Met Your Mother-Darsteller heraus: "Ich bin frei", womit er verdeutlichte, wie froh er darüber ist, seinen Nachwuchs endlich wieder aus dem Haus zu haben. Einige Eltern werden Neils Begeisterung wohl verstehen können, auch wenn seine Aussage offenbar eher scherzhaft gemeint war.

Denn erst im Dezember hatten Neil und David ihr Elternglück der ganzen Welt präsentiert und süße Familien-Pics im Netz gepostet. Außerdem machten die Turteltauben ihren Kindern ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten – einen Golden-Retriever-Welpen, der nun Teil des Burtka-Harris-Clans ist.

David Burtka, Neil Patrick Harris und ihre Kinder

David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Harper und Gideon

Neil Patrick Harris mit seinen Kindern Harper und Gideon und dem neuen Hund Ella

