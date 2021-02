Romy Wolf musste am Germany's next Topmodel-Set eine ziemlich unangenehme Erfahrung machen. Am Donnerstag flimmerte die bereits dritte Folge der neuen Staffel der Modelshow mit Heidi Klum (47) über den Bildschirm. Modelanwärterin Romy fiel einigen Zuschauern dabei besonders auf – allerdings eher negativ: In einigen Szenen war sie mit einer Schwellung und mit Rötungen im Gesicht zu sehen. Nun erklärt die 19-Jährige den unschönen Hintergrund für ihr seltsames Aussehen...

"Ich hatte eine ganz schlimme allergische Reaktion auf eine Creme", verriet Romy ihren Fans in ihrer Instagram-Story, nachdem sie zahlreiche Nachfragen bekommen hatte. Sie sei daher froh, dass sie in der Episode nicht so häufig gezeigt wurde. Sich so im TV zu sehen, sei für sie trotzdem ein ziemlicher Schock gewesen. "Das war heute ganz schön krass irgendwie", gab die Beauty nach der Ausstrahlung der Folge zu.

Aber auch mit Rötungen im Gesicht konnte die Görlitzerin Heidi überzeugen und kam eine Runde weiter. Romy zählt nun weiterhin auf den Support ihrer Fans. "Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht vergrault, weil ich so hässlich aussah. Es tut mir so leid", konnte man ihre Scham deutlich wahrnehmen.

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf, GNTM-Kandidatin 2021

