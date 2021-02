Influencerin Diana June im Baby-Talk! Im Januar 2020 erblickte ihr Söhnchen Adrian das Licht der Welt. Seitdem teilt die Beauty niedliche Schnappschüsse ihrer kleinen Familie im Netz. Ihre Community scheint gar nicht genug von dem Baby-Content zu bekommen und interessiert sich brennend für das Thema. So stellen ihre Follower regelmäßig Fragen – auch zum weiteren Kinderwunsch der YouTuberin. Diana verriet daraufhin, ob der nächste Nachwuchs schon in Planung ist.

In ihrer Insta-Story erklärte sie nun, dass sie nicht sofort noch einmal schwanger werden möchte. Diana wolle ihrem Körper nämlich erst mal etwas Ruhe gönnen. "Also dieses Jahr noch nicht, vielleicht nächstes Jahr", erzählte sie ehrlich. Außerdem würden ihre Fans schon merken, wenn es tatsächlich wieder so weit sei, stellte sie ebenfalls klar. Offenbar wird die Hamburgerin kein Geheimnis aus ihrer nächsten Schwangerschaft machen.

Auch sonst geht Diana auf ihrem Social-Media-Profil sehr offen mit derartigen Themen um. So plauderte sie bereits aus, vor ihrer Geburt die Methode des HypnoBirthings angewandt zu haben. "Du verklickerst dir in deinem Unterbewusstsein, dass das ein toller Prozess ist", schilderte sie diesbezüglich in einem ihrer YouTube-Videos.

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Söhnchen Adrian, 2021

Anzeige

Privat Diana June, Mama-Bloggerin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Sohn Adrian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de