Erst vor wenigen Tagen wurde "Sie weiß von dir" auf dem Streamingportal Netflix veröffentlicht. Die sechs Episoden umfassende Dramaserie basiert auf dem Roman "Behind Her Eyes" der Autorin Sarah Pinborough und erzählt von der alleinerziehenden Mutter Louise, die in einem Pub den attraktiven Psychiater David kennenlernt. Obwohl der sich kurz darauf als ihr neuer Chef herausstellt, beginnt sie eine gefährliche Affäre mit dem verheirateten Mann. Während Louise dabei von Simona Brown verkörpert wird, mimt Tom Bateman (31) den verführerischen Ehebrecher. Der heiße Schauspieler dürfte den meisten nicht allzu bekannt sein – obwohl er bereits für namhafte Filme vor der Kamera stand.

Als eines von vierzehn Kindern im englischen Oxford geboren, besuchte Tom lange die renommierte London Academy of Music and Dramatic Art. Zugunsten seiner ersten Rolle beendete er seine Ausbildung jedoch im letzten Jahr vorzeitig. Nach Rollen in den Serien "The Tunnel" und "Da Vinci's Demons" gelang ihm schließlich der Sprung nach Hollywood: 2017 feierte er in "Mädelstrip" sein Debüt, ehe er an "Mord im Orient Express" mitwirkte. Ein Jahr später wurde er dann von dem Magazin GQ als "Breakthrough Actor of the Year" ausgezeichnet.

Wer sich in seinen kühnsten Träumen bereits an der Seite des Serien-Hotties sah, muss jetzt allerdings ganz stark sein: Seit 2017 ist Tom mit seiner Schauspiel-Kollegin Daisy Ridley (28) zusammen. Die beiden lernten sich am Set des mit Stars gespickten Streifens "Mord im Orient Express" kennen.

Netflix Eve Hewson und Tom Bateman in "Sie weiß von dir"

Nick Wall/NETFLIX © 2020 Tom Bateman und Simona Brown in "Sie weiß von dir"

Getty Images Tom Bateman, Schauspieler

