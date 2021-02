Eieiei, wenn hier mal nicht mit Gefühlen gespielt wird... Bei Are You The One? sorgt vor allem einer der Kandidaten immer wieder für aufgeladene Stimmung. Marcel findet von Anfang an zwei Frauen gut: Leonie und Laura! Auch die beiden Frauen finden den Fitnesstrainer anziehend. Und Marcel? Der nutzt die Situation schamlos aus und springt immer wieder von einer Frau zur anderen. Macht jeder schöne Augen und betont bei beiden ein ums andere Mal, dass er sie ja eigentlich besser finde als die andere. Mittlerweile steht fest, dass Marcel und Leo das Perfect Match sind. Doch damit hört das Chaos nicht auf!

In der zehnten Folge haben die Teilnehmer erfahren, dass der Muskelprotz und die dunkelhaarige Beauty laut den Experten zusammengehören. Marcels Fazit: "Ich wusste es doch. Seit Tag eins lagen wir richtig." Der Womanizer zeigte sich megahappy und war sich anscheinend sehr sicher, dass Leonie die richtige Frau für ihn ist. Oder doch nicht? Denn trotzdem wollte er noch mal mit Laura sprechen. "Ich glaube trotz allem, dass du mein Match des Herzens bist", sagt er ihr. Wie bitte?

"Mit dir fühle ich das irgendwie mehr", äußerte Marcel gegenüber Laura. Anscheinend weiß er also immer noch nicht so richtig, welche der beiden Grazien er erobern möchte. "Ich glaube Marcel kein einziges Wort", stellte Laura klar. Sie sei sich sicher, dass sich Marcel lediglich alle Optionen offen halten möchte.

TV NOW Leonie und Marcel, "Are You The One?"-Kandidaten

Instagram / lauramarialee Laura Maria, "Are You The One?"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Single Marcel

