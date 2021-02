Let's Dance steht bereits in den Startlöchern und die Kandidaten fiebern dem Startschuss der Show entgegen – so ist es zumindest bei Kim Riekenberg (26). Die Niedersächsin ist eine der neuen Teilnehmerinnen der 14. Staffel. Nachdem das Model bereits für Calvin Klein und Co. vor der Kamera stand, geht es jetzt zur Abwechslung mal aufs Parkett. Und die 26-Jährige teilte ihre Aufregung darüber nun mit ihren Fans.

Auf Instagram hält Kim ihre Follower immer auf dem Laufenden. Natürlich ließ sie ihre Community auch wissen, dass sie nach Köln aufgebrochen ist – wo die Dreharbeiten für die Erfolgssendung stattfinden. "Heute geht es endlich Richtung Köln. Morgen stoßen wir alle das erste Mal aufeinander", verriet das Model. Am Freitag ist dann Show-Auftakt und das Abenteuer "Let's Dance" fängt an. "Ich kann es kaum erwarten, dass der Startschuss fällt und die Kennenlernshow endlich beginnt. Die Vorfreude bei mir ist riesig - so auch die Aufregung vor der ersten Show", offenbarte Kim gegenüber Promiflash.

Die Beauty scheint auf jeden Fall eine heiße Anwärterin auf den Titel "Dancing Queen" zu sein – immerhin hatte Kim sogar jahrelang Balletttraining. Ob sie dadurch aber einen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten hat, wird sich zeigen. Kims Vorfreude vermischt sich allerdings langsam auch mit Respekt, wie sie selbst in einem RTL-Interview sagte.

