The Wanted-Star Tom Parker (32) gibt nicht auf! Im vergangenen Oktober machte der Musiker publik, dass er bereits seit dem Sommer gegen einen bösartigen Gehirntumor kämpft, der ihm nicht entfernt werden kann. Trotz heftiger Nebenwirkungen der Chemotherapie hatte er zuletzt gute Nachrichten zu verkünden, denn der Tumor war tatsächlich geschrumpft. Jetzt richtete sich Tom erneut mit einem Update an seine Fans und machte dabei einen optimistischen Eindruck!

In seiner Instagram-Story sprach der 32-Jährige während der Chemotherapie im Krankenhaus zu seinen Followern und wirkte gut gelaunt. Selbst hier war er zu Späßen aufgelegt und scherzte über die servierte Suppe. Anschließend kehrte er zurück nach Hause zu seiner Familie und sprach darüber, wie er nach seiner Krebsdiagnose die Ernährung umgestellt hat. "In den ersten Monaten habe ich ziemlich vegan gelebt", erzählte er. Inzwischen esse er zwar wieder Fleisch, allerdings bei Weitem nicht so viel wie vor seiner Krankheit.

Am Ende des Tages filmte sich Tom noch beim gemeinsamen Fernsehen mit seiner Frau Kelsey. Seit elf Jahren gehen die beiden bereits zusammen durchs Leben und haben zwei gemeinsame Kinder. Seine Familie ist dem Sänger eine besondere Stütze in dieser Zeit, teilte er bereits in einem emotionalen Post mit.

