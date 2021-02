Ging dieses Outfit daneben? Sarah Jessica Parker (55) verstand nicht nur in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw viel von Mode – auch im echten Leben ist die Schauspielerin eigentlich als Fashionista bekannt und probiert immer wieder gerne neue Styles aus. Doch wagte sie sich dieses Mal modisch etwas zu weit aus dem Fenster? Sarah präsentiert sich jetzt in einem schrägen Socken-Look...

Paparazzi erwischten die 55-Jährige jetzt beim Shoppen in New York. Dort besuchte sie ihr eigenes Schuhgeschäft SJP By Sarah Jessica Parker und war dabei ein echter Hingucker: Sie trug nämlich nicht nur ein auffälliges Trachtenkleid – sie kombinierte ihren Dirndl-Look außerdem zusammen mit rosafarbenen Gucci-Socken, die sie mit knallroten Pumps trug!

Es ist nicht das erste Mal, dass die Blondine Strümpfe zu Absatzschuhen kombiniert. Unter anderem hatte sie 2019 in Melbourne auf einen sehr ähnlichen Look gesetzt, als sie ihre neue Schuhkollektion vorgestellt hatte. Damals war sie in lilafarbene Glitzersocken geschlüpft.

