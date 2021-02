Sie ist offenbar happy mit ihrem neuen Körper: Nachdem Rebel Wilson (40) über 30 Kilo abgenommen hat, ist ihr das veränderte Lebensgefühl in jedem Posting anzusehen. So auch auf einer kürzlich veröffentlichten Bilderreihe, die sie stolz und gewohnt humorvoll inszeniert im Fitnessstudio zeigt. Erst kürzlich hatte Rebel ihren erschlankten Body in einem Party-Outfit präsentiert – jetzt legte sie im sexy Sport-Look nach!

Auf Instagram postete die Schauspielerin drei Bilder, die sie in knallengen schwarzen Leggins und einem gelben Netz-Pulli zeigen. Auf einem der Schnappschüsse lehnt sie mit cooler Geste an einer farblich passenden gelben Wand, auf einem anderen hamstert sie Wasserflaschen in ihren Armen und scheint nach vermeintlichen Konkurrenten Ausschau zu halten. "Normalerweise sind meine Trainingseinheiten ja streng geheim, weil ich dabei viel zu viele persönliche Dinge ausplaudere", witzelte sie unter dem Post.

Ihre Fans waren ganz verzaubert von den Trainingseinblicken, die Rebel ihnen gewährte: Neben Kommentaren wie "Wunderschön!" waren es vor allem zahlreiche Emojis, mit denen ihre Follower ihre Freude zum Ausdruck brachten. Bei so viel Spaß, den die Australierin im Gym zu haben scheint, darf sich ihr Publikum wohl auch in Zukunft auf weitere Eindrücke freuen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Fitnessstudio

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson in Los Angeles

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

