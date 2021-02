Wow, Rebel Wilson (40) lässt weiter fleißig die Pfunde purzeln. Die Schauspielerin verkündete Anfang vergangenen Jahres: 2020 wird ihr Jahr der Gesundheit – und das hat sie auch bisher konsequent durchgezogen und so stolze 30 Kilo verloren. An ihrem Abnehmerfolg hat die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Follower im Netz auch teilhaben lassen und regelmäßig Updates gepostet. Jetzt setzt sie ihren Körper in einem schicken Partykleid in Szene.

In einem schicken schwarzen Pailletendress posiert Rebel vor einem Wohnwagen, der auf dem Parkplatz eines Filmsets steht. Dabei strahlt die Blondine förmlich in die Kamera. Doch noch aufregender als das Instagram-Foto an sich ist die Bildunterschrift. "Ich denke dieses Wochenende an dich", schreibt die gebürtige Australierin. Hat sie etwa nach der Trennung von Jacob Busch (29) vor ein paar Wochen schon einen Neuen gefunden?

Das wollen auch ihre Fans wissen und bombardieren sie in der Kommentarspalte mit Fragen. "Aha, bitte verrate doch ein bisschen mehr und lass uns hier nicht so hängen", bittet eine Userin. Der "Isn't It Romantic"-Star schweigt bisher allerdings zu der Thematik.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson im Dezember 2020

Getty Images Rebel Wilson bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

