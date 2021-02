Da ist aber jemand ganz schön groß geworden! Prinzessin Victoria von Schweden (43) und ihr Mann Prinz Daniel von Schweden (47) wissen als Mitglieder des Königshauses, sich stilvoll in Szene zu setzen. Und anscheinend hat auch Töchterchen Estelle (9) diese Eigenschaft von ihren Eltern mitbekommen – in Sachen Posing macht dem royalen Sprössling nämlich niemand mehr etwas vor, wie auf neuen Fotos zu sehen ist!

Anlässlich des neunten Geburtstages der kleinen Kronprinzessin veröffentlichte der Palast tolle Aufnahmen der Frohnatur. Aufgenommen wurden die Bilder auf der Burg Haga – auch Brüderchen Prinz Oscar von Schweden (4) und der süße Familienhund Rio sind auf einem der Schnappschüsse zu sehen. Die junge Prinzessin hat jedenfalls einen ordentlichen Schub gemacht. Mit einem karierten Rock, einer weißen Bluse und einem strahlenden Lächeln legte Estelle einen souveränen Auftritt hin.

Der elegante Look der Schülerin dürfte mittlerweile allerdings niemanden mehr überraschen. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass Estelle in einem lässigen Outfit glänzt: Erst im vergangenen Jahr brachten sie und Mutter Victoria die Herzen ihrer Fans in einem geschmackvollen Mama-Tochter-Partnerlook zum Schmelzen.

Kate Gabor, Kungl. Hovstaterna / Kate Gabor, The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle und Prinz Oscar von Schweden

Kate Gabor, Kungl. Hovstaterna / Kate Gabor, The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle von Schweden

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden mit ihrer Tochter Estelle

