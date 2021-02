Die Zuschauer können sich wohl auf einiges gefasst machen! Bei Are You The One? sorgte Nachrückerin Vanessa Martinez bereits in den ersten Minuten ihrer Anwesenheit für Furore: Durch die Beauty war sozusagen ein Frauenüberschuss entstanden. Vanessa durfte sich direkt einen Mann aussuchen – da ihre Wahl auf Marko fiel, ging dessen Match Sabrina leer aus. Die revanchierte sich daraufhin mit einer ordentlichen Ansage – und offenbar geht es auch in den weiteren Folgen noch mächtig ab!

In ihrer Instagram-Story spricht Vanessa über ihr TV-Debüt: Sie hat die direkte Konfrontation mit Sabrina stutzig gemacht und völlig aus der Fassung gebracht. "Ich war richtig schockiert über so ein asoziales Verhalten", erzählt die gelernte Krankenschwester. Doch das sei nur ein kleiner Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der Staffel: "Ab diesem Zeitpunkt, Leute, sag ich euch, ist alles eskaliert." Anscheinend wird noch so einiges auf die Fans zukommen.

"Das, was vorher zu sehen war bereits im TV, ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt noch passiert", bestätigte die Hamburgerin. Weswegen es zwischen Sabrina und ihrer Nebenbuhlerin Vanessa offenbar noch mal so richtig geknallt hat, werden die nächsten Episoden zeigen.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Vanessa Martinez, Kandidatin bei "Are You The One?" 2021

Anzeige

TVNOW Sabrina und Marko

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Die "Are You The One?"-Kandidaten, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de