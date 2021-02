Das gab es bei The Masked Singer noch nie! Vergangene Woche ist die beliebte Gesangsshow mit den kostümierten Promis in die vierte Staffel gestartet. Nachdem Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55) als Schwein und die ehemalige Profi-Schwimmerin Franziska van Almsick (42) als Einhorn enthüllt worden sind, sind noch acht Kostüme im Rennen um den "The Masked Singer"-Pokal. Darunter auch der Monstronaut – der gestern so eine freche Show abgezogen hat, wie noch kein Kandidat zuvor!

Das pinke Tierchen, das aus der Liebe zwischen dem Monsterchen und dem Astronauten entstanden ist, ist definitiv ganz schön ungezogen – wie auch Moderator Matthias Opdenhövel (50) immer wieder betont. Das könnte daran liegen, dass der Monstronaut ihn in der zweiten Show bedroht hat, als er einen fiesen Spruch gerissen hat. Oder auch daran, dass der Zweieinhalb-Meter-Riese immer wieder unaufgefordert die Bühne verlässt, um die dekorativen Kostüme umzuschubsen oder mit dem Rateteam zu interagieren. Ganz klar: So etwas hat sich noch kein "The Masked Singer"-Teilnehmer vor ihm getraut!

Rateteam-Star Rea Garvey (47) ist überzeugt: Auch der Promi unter dem Monstronauten-Kostüm muss es faustdick hinter den Ohren haben – er ist garantiert auch ein kleiner Frechdachs! Doch welcher Star könnte das sein? Im offiziellen Rate-Voting von ProSieben liegen aktuell Thore Schölermann (36) und Joko Winterscheidt (42) ganz vorn. Beide TV-Gesichter wären auf jeden Fall kühn genug!

