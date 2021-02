Linda-Caroline Nobat (26) bekommt einfach nicht ihr heiß ersehntes Einzeldate! Die Bachelor-Kandidatin wünscht sich schon seit Wochen nur eine Sache: Zeit zu zweit mit Niko Griesert (30). Obwohl der TV-Single behauptet, großes Interesse an der Jurastudentin zu haben, hat er sie bisher noch nicht für gemeinsame Stunden ganz allein eingeladen. Auch in der heutigen Folge muss sich die Miss Hessen von 2019 mit einem Gruppendate im Bergwerk zufriedengeben. Zurück im Chalet der Damen platzt ihr deshalb der Kragen.

"Glaubt mir, seid froh, dass ihr hier wart. Sinnlosestes Date ever. Gehst da hin, um dir den anderen Typen anzuhören. Was komm ich hier noch mit?", stänkert die 26-Jährige. Auf die Führung durch das unterirdische Werk hätte sie offenbar verzichten können – hätte Niko sie nur zu einem romantischen Rendezvous zu zweit eingeladen. Lindas absoluter Höhepunkt – natürlich im negativen Sinne – kommt aber erst noch: Sie hatte fest damit gerechnet, dass der Osnabrücker sie auswählen würde, nach dem Gruppendate länger zu bleiben. Allerdings fiel seine Wahl stattdessen auf Konkurrentin Stephie Stark (25).

"Und lacht dir dann noch so ins Gesicht. Ich hätte ihm am liebsten einen Push Kick gegeben. Du Kleiner, warte ab, wenn ich dich erwische, alleine in der Ecke. Wehe der fragt mich nächstes Mal", ärgert sich das Model weiter und fuchtelt in Boxer-Manier durch die Luft. Als die anderen Mädels wissen wollen, ob Linda denn auch gegenüber dem Rosenverteiler ihren Unmut deutlich gemacht habe, muss sie kleinlaut zugeben: "Nein, hab ich nicht."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNOW Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNOW Bachelor-Kandidatin Linda-Caroline Nobat

