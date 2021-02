Huch, wo kommt denn plötzlich dieses Mega-Dekolleté bei Laura Maria her? Die Stuttgarterin ist aktuell in der Kuppelshow Are You The One? zu sehen, wo sie hofft, ihren Mr. Right zu finden. Mittlerweile liegen die Dreharbeiten mehrere Wochen zurück. Wirft man heute einen Blick auf Lauras Profil, fällt auf: Seitdem hat sich bei ihr ziemlich viel getan – und zwar obenrum. Die TV-Beauty hat sich die Brüste vergrößern lassen.

"Davor hatte ich ein volles B-Körbchen und jetzt, denke ich, wird es auf D-Körbchen hinauslaufen", erklärte die ehemalige Love Island-Kandidatin jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde zu dem Eingriff. Die Entscheidung habe sie getroffen, nachdem sie in den vergangenen Jahren oft zu- und abgenommen hatte und ihre Brüste dadurch erschlafft gewesen seien. "Und deswegen wollte ich die einfach wieder auffüllen. Den ersten Gedanken hatte ich auch schon mit 20 und ich bin jetzt 25", betonte sie. Sie habe sich das Ganze also reiflich überlegt.

Noch ist die Schwellung nicht abgeklungen, doch Laura kann schon so viel verraten: "Ich bin sehr happy darüber, dass ich es gemacht habe. Es ist ein ganz neues Lebensgefühl." Vor allem passe das Ergebnis perfekt zu ihrem Körper und sehe natürlich aus. "Sie haben eine schöne runde Form und das wollte ich auch so. Aber es ist jetzt nicht, dass es aussieht, als wären zwei Bälle draufgesteckt worden", freute sie sich.

TVNow/ Markus Hertrich Laura Maria, Kandidatin bei "Are You The One?"

Instagram / lauramarialee Laura Maria, Influencerin

Instagram / laura.loveisland2019 Laura Maria, bekannt aus "Love Island" 2019

