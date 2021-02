Antonia Michalsky (30) gibt erste Details zu ihrem Unter uns-Ausstieg! In der vergangenen Woche mussten die Fans der Vorabendserie die traurige Nachricht hinnehmen, dass die Schauspielerin schon ab März nicht mehr in ihrer Rolle der Saskia zu sehen sein wird. Dass die Bäckerei-Besitzerin die Schillerallee verlässt, kommt mehr als plötzlich. Immerhin war sie bis vor Kurzem in einer glücklichen Beziehung mit Bambi (Benjamin Heinrich, 36) und hat ihren Sohn Aaron auf der Welt begrüßt. Wie und warum Saskia dann Köln verlässt, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Gespräch mit Promiflash gibt ihre Darstellerin aber schon jetzt einen Hinweis auf ihr Finale.

"Es dauert noch etwas, bis meine letzte Folge ausgestrahlt wird, deswegen kann ich nur sagen: Sie handelt aus Liebe und im Sinne ihres Sohnes", betont die gebürtige Hamburgerin gegenüber Promiflash und ergänzt, dass ihre Figur sich schon immer durch ein großes Herz ausgezeichnet habe. Scheint also ganz so, als sei Antonia mit der Art und Weise, wie Saskia die Schillerallee verlässt, einverstanden.

Für die Fans dürfte es aber nur ein schwacher Trost sein, dass die Serienfigur ihren Prinzipien bis zuletzt treu bleibt. Sie stellten im Netz bereits klar, wie traurig dieser Exit sei. Für die 30-Jährige war das wiederum eine Riesenüberraschung. "Dass mein Ausstieg so große Wellen schlägt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Vielen Dank an alle, die mir so schöne Abschiedsworte hinterlassen haben. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen Zeit brauche, um euch allen zu antworten!", richtet sie im Interview das Wort an die Zuschauer.

TVNow Bambi (Benjamin Heinrich), Jakob (Alexander Milo) und Saskia (Antonia Michalsky) bei "Unter uns"

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Star Antonia Michalsky

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darstellerin Antonia Michalsky

