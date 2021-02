Bei diesem Namen hat sich Mandy Moore (36) viel gedacht! Die This Is Us-Darstellerin hatte vor wenigen Tagen besonders süße Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Ehemann Taylor Goldsmith wurden zum ersten Mal Eltern und ließen beim Mitteilen der freudigen Botschaft keinen Zweifel daran, wie glücklich sie darüber sind. Ihr kleiner Junge trägt den Namen August Harrison Goldsmith – und das nicht ohne Grund...

In einem neuen Instagram-Post erklärt die Schauspielerin: "Es war im vergangenen August, als Taylor und ich herausgefunden haben, dass wir einen Jungen bekommen. Es ist außerdem auch Taylors Geburtsname und wir lieben den Namen." Das ist aber noch längst nicht alles, was ihn so besonders macht: Der kleine August verbindet in seinem Namen nämlich auch die Vornamen seiner Eltern perfekt: Er beginnt mit einem A, das für Mandys vollen Vornamen Amanda steht, und endet auf ein T für Taylor.

Die Symbolträchtigkeit versinnbildlichte Taylor auf besonders liebenswerte Weise: Im vergangenen November überraschte er Mandy zu ihrem Ehejubiläum mit einer Decke, die mit dem Namen August bestickt ist. Die Buchstaben A und T unterscheiden sich in Stoff und Farbe von den restlichen – ersterer ist rosafarben und wurde aus einem Rest von Mandys Hochzeitskleid angefertigt. "Ich kann nicht warten, bis ich sie unserem süßen August übergeben kann", freut sich Mandy in ihrem Post über das Geschenk.

Anzeige

Instagram / mandymooremm August Harrison Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Babydecke für Söhnchen August

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de