Nanu, was ist denn bloß mit Madonnas (62) Gesicht geschehen? Das Aussehen der Sängerin ist schon länger ein Thema, das ihre Fans beschäftigt: Sie sticht nämlich nicht nur seit Beginn ihrer Karriere immer wieder mit schrillen und extravaganten Outfits aus der Masse heraus – viele ihrer Anhänger sind auch erstaunt darüber, dass die 62-Jährige optisch ewig jung bleibt. In einem neuen Clip erstrahlt sie nun erneut mit aalglatter Haut und voluminösen Lippen – irgendetwas scheint hier aber nicht mehr zu stimmen...

Via Instagram teilt die "Frozen"-Sängerin ein Video, das sie mit den Worten "Ich sende euch Liebe – ganz ungeschminkt" kommentiert. Darin trägt die Blondine mit pinkfarbenem Lidschatten, einem Eyeliner-Strich, Lippenstift und Highlighter nicht nur jede Menge Make-up – darüber hinaus erscheint ihr Gesicht extrem unpro­por­ti­o­nal, fast wie eine Maske: Ihre Lippe wirken extrem angeschwollen und auch ihre Augenbrauen sind unnatürlich weit oben. Das liegt jedoch weder an einer Gesichtsstraffung noch an Lipfillern – stattdessen verwendet die Musikerin nur einen Instagram-Filter, der sie optisch verändert.

In dem Clip gibt Madonna den vermeintlichen Grund preis, weshalb sie sich längere Zeit nicht bei ihren Fans im Netz gemeldet hat: "Ich habe die Zeit genutzt, um mir Gedanken zu machen, wie ich aussehe." Damit spielt sie wohl auf ihren ungewöhnlichen Look in dem Video an und erzählt: "Ich habe noch nicht so viel getan, meine Haare sind durcheinander und ich glaube, ich habe zu viel rosa Lidschatten aufgetragen!"

Anzeige

Instagram / madonna Madonna im Februar 2021

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Madonna, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de