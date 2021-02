Bei Germany's next Topmodel fliegen ordentlich die Fetzen! In der aktuellen Folge von Heidi Klums (47) Castingshow hatte Kandidatin Linda immer wieder hinter Lilianas (21) Rücken über deren Leistung beim Rollschuh-Coaching gesprochen. Da war es also nur eine Frage der Zeit, bis Letztere davon Wind bekam. Diese Sticheleien wollte sie aber nicht einfach so auf sich sitzen lassen: Liliana suchte jetzt die Konfrontation mit Linda und machte ihrem Ärger so richtig Luft!

"Ich habe kein Problem mit Linda, außer dass ich dann von Jasmin gehört habe, dass Linda schlecht über mich geredet hat", erklärte Liliana ihr Dilemma und suchte anschließend ein klärendes Gespräch. Doch Linda war sich keiner Schuld bewusst. "Ich habe das gar nicht so aufgefasst, als hätten wir Drama", beteuerte sie und suchte schließlich die Flucht, nachdem Liliana lautstark ihren Standpunkt deutlich gemacht hatte. "So rede ich bestimmt nicht mit dir", verdeutlichte Linda.

Doch so ganz kalt hat Linda das Gespräch dann offenbar doch nicht gelassen – sie atmete schwer: "Es ist schon echt anstrengend 24/7 mit so vielen Mädchen zusammen." Doch Liliana hat aus der Situation bereits ihre Konsequenzen gezogen. "Ich traue Linda null!", wetterte sie.

Anzeige

Instagram / lindavoilet "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Linda

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell GNTM-Kandidatin Liliana

Anzeige

Instagram / lindaviolet Linda, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de