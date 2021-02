Auweia, ist Liliana (21) dieser Aufgabe gewachsen? In der aktuellen Germany's next Topmodel-Folge wurden Heidi Klums (47) "Meeedchen" wieder vor eine Herausforderung der besonderen Art gestellt: Für das anstehende Shooting übten die Topmodel-Anwärterinnen gemeinsam mit Influencerin und Jam-Skaterin Oumi Janta das Rollschuhfahren. Dabei konnte sich eine Kandidatin kaum auf den Beinen halten: Lilianas Stürze bereiteten nicht nur ihr selbst, sondern auch Coach Oumi Sorgen!

"Ich hab noch niemals in meinem Leben Rollschuhe angezogen. Ich weiß nicht, wie das geht, was man machen muss oder was man da beachten muss", erklärte Liliana, bevor sie die Rollschuhe anzog. Ihre mangelnde Erfahrung bekam sie dann während des Trainings sofort zu spüren: Die Beauty stürzte mehrmals hart auf den Boden und hatte sichtlich mit den Tränen zu kämpfen. Im Hinblick auf das Fotoshooting äußerte Expertin Oumi große Bedenken: "Ich bin ein bisschen unsicher, wie das morgen klappt für sie."

In dieser herausfordernden Situation konnte sich Liliana aber nicht auf die Unterstützung von allen GNTM-Girls verlassen. Mitstreiterin Linda nutzte die Situation, um eine Einschätzung zu Lilianas Leistung abzugeben. "Am Anfang dachten wir bei Liliana tatsächlich, dass sie für uns eine große Konkurrenz ist", schilderte sie und meinte: "Aber das hat in den vergangenen Wochen so ein bisschen nachgelassen."

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / lindavoilet "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Linda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de