Aktuell sucht Heidi Klum (47) bei Germany's next Topmodel wieder das Mädchen mit dem größten Model-Potenzial! Die Model-Mama gilt bereits seit Jahren als Urgestein im Business. Ob nun wohl auch ihre Tochter Leni Klum (16) in ihre Fußstapfen tritt? Ende vergangenen Jahres startete die Amerikanerin ganz offiziell ihre Modelkarriere. Jetzt verriet ihre Mutter: Die 16-Jährige hatte bereits Übung durch die vergangenen Staffeln der Show!

In der diesjährigen Staffel war die gebürtige New Yorkerin zum ersten Mal ganz offiziell in dem Format zu sehen. Bereits in der ersten Folge überraschte Leni die Zuschauer mit einem kurzen Auftritt. Doch auch in den vergangenen Jahren war die Amerikanerin oft mit am Set. Gegenüber People verriet Heidi kürzlich, dass sich die 16-Jährige nach Abschluss der Dreharbeiten als Kind häufig selbst im Zuge der jeweiligen Shootings ablichten ließ. "Sie hat über die Jahre so viele gemacht. Sie liebt es", erzählte ihre Mutter.

Die 47-Jährige scheint jedenfalls mächtig stolz darauf zu sein, dass ihre Tochter nun denselben Karriereweg einschlägt. Kein Wunder, schließlich hat die 16-Jährige sogar die diesjährige Berliner Fashion Week eröffnet! "Sie schlägt sich fantastisch", erklärte die Bergisch Gladbacherin begeistert. Sie finde es umwerfend, Leni bei der Arbeit zu sehen.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / heidiklum Erna Klum, Heidi Klum und ihre Tochter Leni im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de