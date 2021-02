Die zweite Are You The One?-Staffel neigt sich bereits dem Ende zu! Und für Liebhaber des Trash-TVs dürfte das eine traurige Erkenntnis sein. Denn im Vergleich zum Vorjahr geht es dieses Mal noch schlüpfriger und dramatischer zu: Es gibt jede Menge Sex, Tränen und Eifersüchteleien. Aber für die Fans der feuchtfröhlichen Kuppelshow gibt es nun gute Nachrichten: Es wird eine dritte Staffel geben!

Das wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung bestätigt. Dort wurde ein Aufruf für flirtwillige Singles gestartet: "Du suchst auch dein Perfect Match? Bewirb dich für 'Are You The One?' auf rtl.de!" Wer den Spaß in Runde drei moderieren darf, ist offenbar auch schon sicher: Sophia Thomalla (31). "Bewerben sich überhaupt Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mir als Moderatorin oder haben alle Angst vor mir?", schrieb sie auf ihrem Profil.

Der Sender ist demnach wohl sehr zufrieden mit Sophia als Host. Die Promiflash-Leser sind hingegen ziemlich gespalten, was ihren Auftritt in dem Format angeht. In einer Umfrage gaben 54,1 Prozent der 1.093 Teilnehmer an, dass die 31-Jährige ihrer Meinung nach einen super Job macht. 45,9 Prozent waren hingegen nicht überzeugt.

TVNOW / Markus Hertrich Die "Are You The One?"-Kandidaten, 2021

TV NOW Leonie und Marcel, "Are You The One?"-Kandidaten

TVNOW Sophia Thomalla als Moderatorin bei "Are You The One?"

